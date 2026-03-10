10 Марта 2026
Лидер Премьер-лиги "Сабах" сыграет с "Габалой" в 23-м туре

Чемпионат Азербайджана
10 Марта 2026 09:44
Лидер Премьер-лиги "Сабах" сыграет с "Габалой" в 23-м туре

Лидер чемпионата Азербайджана "Сабах" сегодня примет "Габалу" на стадионе "Банк Республика Арена" в матче 23-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Азербайджана, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по бакинскому времени.
"Сабах" возглавляет турнирную таблицу лиги с 53 очками, "Габала" занимает 11-е место с 16 баллами.

В предыдущих матчах тура "Карван-Евлах" сыграл вничью с "Сумгайытом" (1:1), "Шамахы" - с "Имишли" (0:0), "Зиря" - с "Кяпазом" (2:2). "Карабах" разгромил "Араз-Нахчыван" (6:0), а "Туран Товуз" минимально обыграл "Нефтчи" (1:0).

Отметим, что команды недавно встречались в четвертьфинале Кубка Азербайджана: ответный матч 5 марта завершился результативной ничьей 3:3, а по сумме двух игр (с учетом безголевой первой встречи) "Сабах" вышел в полуфинал, победив в серии пенальти 4:2

После 22 туров "Сабах" с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Габала" с 16 очками располагается на 11-й позиции.

