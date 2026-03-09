Полузащитник "Араз-Нахчывана": "Если установки не выполняются, тренер бессилен"

Полузащитник футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Джошгун Диниев прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Карабаха" в 23-м туре Мисли Премьер-лиги (0:6).

"Мы приехали сюда за хорошим результатом, но, к сожалению, проиграли с таким счетом. Для нас это тоже стало сюрпризом. Сейчас важно сделать выводы из этого тяжелого поражения и двигаться дальше", - сказал Диниев на брифинге после матча.

Футболист признал, что по ходу игры команда психологически просела: "Когда счет становится крупным, игрокам психологически тяжело. Но нужно доигрывать матч до конца. Мы старались не допустить такого разгрома, однако остановить "Карабах" сегодня не смогли".

Диниев также заявил, что не считает проблемой работу главного тренера Андрея Демченко.

"С тренером никаких проблем нет. Он опытный специалист и хорошо понимает, чего хочет от команды. Но если его установки на поле никто не выполняет, то тренер уже мало что может сделать", - подчеркнул полузащитник.

Говоря о следующем туре, Диниев отметил, что матч против "Карван-Евлаха" может оказаться не менее сложным.

"Эта игра может быть даже труднее, чем матч с "Карабахом". "Карван-Евлах" борется за сохранение места в лиге, и каждое очко для них на вес золота", - добавил игрок.