"Ханкенди" обвинил "Шамкир" в срыве матча Второй Лиги - ВИДЕО

Футбольный клуб "Ханкенди" выступил с заявлением по поводу ситуации, возникшей перед матчем 27-го тура Второй Лиги Азербайджана против "Шамкира".

Как сообщает İdman.Biz, клуб прокомментировал инцидент, связанный с формой команд перед выходом на поле.

В заявлении отмечается, что перед началом встречи во время организационных процедур возникла техническая проблема, связанная с игровой формой. Ситуация была оперативно доведена до сведения официальных лиц матча, после чего начались обсуждения возможных решений с участием представителей Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), судейской бригады и инспектора.

"Проблема была вынесена на обсуждение с официальными лицами матча, включая представителей АФФА и ПФЛ, судейскую бригаду и инспектора. В онлайн-формате были проведены срочные консультации, в ходе которых рассматривались различные варианты для проведения игры", - говорится в заявлении клуба.

В "Ханкенди" подчеркнули, что согласно регламенту основная организационная ответственность за матч возлагается на назначенного представителя АФФА, чьи решения должны выполняться всеми участниками.

"Наш клуб полностью выполнил требования АФФА и ПФЛ и прибыл на стадион с двумя комплектами формы разных цветов. Представители федерации, лиги, судейская бригада и инспектор проверили это на месте", - отметили в "Ханкенди".

В заявлении также говорится, что по регламенту принимающая сторона должна не позднее чем за два дня до матча уведомить организаторов и соперника о том, в какой форме выйдет на игру.

По информации клуба, "Шамкир" не направил такое уведомление в установленный срок, что и стало причиной первоначальной проблемы.