"Ханкенди" обвинил "Шамкир" в срыве матча Второй Лиги - ВИДЕО

Футбольный клуб "Ханкенди" выступил с заявлением по поводу ситуации, возникшей перед матчем 27-го тура Второй Лиги Азербайджана против "Шамкира".
Как сообщает İdman.Biz, клуб прокомментировал инцидент, связанный с формой команд перед выходом на поле.
В заявлении отмечается, что перед началом встречи во время организационных процедур возникла техническая проблема, связанная с игровой формой. Ситуация была оперативно доведена до сведения официальных лиц матча, после чего начались обсуждения возможных решений с участием представителей Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), судейской бригады и инспектора.
"Проблема была вынесена на обсуждение с официальными лицами матча, включая представителей АФФА и ПФЛ, судейскую бригаду и инспектора. В онлайн-формате были проведены срочные консультации, в ходе которых рассматривались различные варианты для проведения игры", - говорится в заявлении клуба.
В "Ханкенди" подчеркнули, что согласно регламенту основная организационная ответственность за матч возлагается на назначенного представителя АФФА, чьи решения должны выполняться всеми участниками.
"Наш клуб полностью выполнил требования АФФА и ПФЛ и прибыл на стадион с двумя комплектами формы разных цветов. Представители федерации, лиги, судейская бригада и инспектор проверили это на месте", - отметили в "Ханкенди".
В заявлении также говорится, что по регламенту принимающая сторона должна не позднее чем за два дня до матча уведомить организаторов и соперника о том, в какой форме выйдет на игру.
По информации клуба, "Шамкир" не направил такое уведомление в установленный срок, что и стало причиной первоначальной проблемы.
Кроме того, в "Ханкенди" утверждают, что в день матча хозяева прибыли на стадион только с одним комплектом формы и не смогли предоставить альтернативный вариант.
"Несмотря на обсуждение различных вариантов решения ситуации, команда "Шамкир" не приняла ни одно из предложенных решений и в итоге отказалась выходить на матч", - говорится в заявлении.
В клубе подчеркнули, что со своей стороны сделали все необходимое для проведения игры и действовали в соответствии с требованиями официальных лиц.
"Мы выполнили все организационные и технические требования представителей АФФА и Профессиональной футбольной лиги и были полностью готовы к проведению матча", - заявили в "Ханкенди".
Также отмечается, что в заявлении Профессиональной футбольной лиги указано, что "Ханкенди" не несет ответственности за возникшую ситуацию, однако выполнил все требования официальных лиц для проведения встречи.
Клуб добавил, что ожидает окончательного решения по инциденту со стороны соответствующих органов Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в соответствии с регламентом соревнований.
