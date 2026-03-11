11 Марта 2026
Вальдас Дамбраускас о разгромной победе над "Габалой": "Этот матч нужно забыть"

Чемпионат Азербайджана
Новости
11 Марта 2026 01:16
Вальдас Дамбраускас о разгромной победе над "Габалой": "Этот матч нужно забыть"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал разгромную победу над "Габалой" (7:1) в матче 23-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю свою команду. Ребята правильно и грамотно реагировали на все происходящее. Хочу сказать добрые слова о сопернике — "Габала" опасная команда. Возможно, усталость после 120 минут кубкового матча дала о себе знать. В первом тайме мы сыграли очень хорошо, забили голы и продолжили в том же духе после перерыва. На протяжении всей игры мы доминировали. Этот матч теперь нужно забыть — через три дня у нас игра с "Имишли"", — заявил Дамбраускас.

Отвечая на вопрос о том, что изменилось по сравнению с кубковыми матчами против "Габалы", где "Сабах" испытывал трудности, тренер отметил: "Сегодня мы действительно играли с большим превосходством. С первых минут мы были командой, которая давила и атаковала. Матчи чемпионата и Кубка — это разные вещи. В Кубке двухраундовые встречи: что бы ни происходило, есть два матча. После первой игры думаешь о следующей — как пройти дальше. Играть против такой команды, как "Габала", четыре раза за месяц непросто. В Кубке мы прошли этап, а в чемпионате набрали нужные очки".

Также специалист подтвердил, что замена Джой-Ланса Миккельса была связана с повреждением. "Да, это травма. Он не готов полностью. В каждой игре старается выкладываться по максимуму. Его вклад неоценим — два гола и две результативные передачи. Уже два с половиной месяца он не играет все 90 минут. Мы даем ему возможность выходить на поле, и то, что он выделяется в последних матчах, — это великолепно", — добавил Дамбраускас.

