Крупнейшая победа "Сабаха" стала юбилейной в Премьер-лиге

Бакинский "Сабах" преодолел отметку в 100 побед в рамках Мисли Премьер-лиги. Юбилейное достижение было зафиксировано в домашнем матче 23-го тура против "Габалы", сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги.

Столичная команда отметила это событие максимально эффектно, разгромив соперника со счетом 7:1. "Сабах", выступающий в Премьер-лиге с сезона 2018/2019, достиг этого показателя в своем 235-м матче. На счету клуба теперь 52 домашние победы и 48 выездных успехов. Бакинцы стали 14-м коллективом в истории турнира, сумевшим одержать 100 и более побед.

Отметим, что первая виктория клуба в элите датирована 12 августа 2018 года, когда был обыгран "Шамахы" (на тот момент "Кешля") со счетом 1:0. Нынешний результат против "Габалы" стал не только юбилейным, но и самым крупным триумфом.

Ранее максимальный успех "Сабаха" был зафиксирован 23 декабря 2022 года, когда команда на выезде разгромила "Сумгайыт" со счетом 6:0. Кроме того, бакинский клуб повторил крупнейшую победу нынешнего сезона, перебив достижение "Карабаха" в матче с "Араз-Нахчываном" (6:0) в том же туре.

Также нападающий "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс отметился юбилейным достижением, доведя число своих голов в чемпионате до 50-ти за счет дубля "Габале". Немец достиг этой отметки в 102-й игре.