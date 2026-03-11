11 Марта 2026
АФФА наказала тренеров "Карабаха" и "Сабаха"

Чемпионат Азербайджана
Новости
11 Марта 2026 14:56
АФФА наказала тренеров "Карабаха" и "Сабаха"

Тренеры "Карабаха" и "Сабаха" получили длительные дисквалификации по итогам заседания Дисциплинарного комитета.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), санкции связаны с событиями матча "Карабах" - "Сабах", прошедшего 1 марта в рамках 22-го тура Высшей лиги Азербайджана.

Тренер "Сабаха" Валерио Зуддас дисквалифицирован на семь матчей за неэтичный жест в сторону скамейки соперника. Бакинский клуб также оштрафован на 15 000 манатов.

После той же игры наказание получили представители "Карабаха". Тренеры Мушфиг Гусейнов и Заур Тагизаде дисквалифицированы на шесть матчей каждый за участие в массовой потасовке. Клуб оштрафован на 6000 манатов.

Решения дисциплинарного органа коснулись и матчей 23-го тура. "Имишли" оштрафован на 700 манатов за пять желтых карточек в игре против "Шамахы" (0:0). Аналогичное наказание получил "Кяпаз", четыре футболиста которого были предупреждены в матче с "Зиря" (2:2).

Санкции применены и к "Нефтчи" после встречи с "Туран Товуз" (0:1). Бакинский клуб оштрафован на 15 000 манатов за оскорбительный баннер болельщиков и еще на 8000 манатов за массовые оскорбления в адрес арбитров. Отмечается, что подобный эпизод произошел уже в пятый раз в текущем сезоне.

