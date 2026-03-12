Определены судьи на матчи 24-го тура Премьер-лиги Азербайджана

На матчи 24-го тура Мисли Премьер-лиги объявлены судейские назначения.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, тур стартует матчем "Араз-Нахчыван" - "Карван-Евлах", который обслужит Камранбей Рагимов.
Центральную игру тура между "Габалой" и "Нефтчи" доверено судить Эльчину Масиеву.
Премьер-лига Азербайджана
24-й тур
13 марта
18:30. "Араз-Нахчыван" - "Карван-Евлах"
Судьи: Камранбей Рагимов, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Ислам Мамедов
VAR: Эльвин Байрамов
AVAR: Ингилаб Мамедов
Инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Liv Bona Dea Arena
20:30. "Сумгайыт" - "Шамахы"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Акбар Ахмедов
VAR: Али Алиев
AVAR: Вусал Мамедов
Инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Стадион имени Мехди Гусейнзаде, Сумгайыт
14 марта
15:00. "Имишли" - "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирели, Ширмамед Мамедов, Алик Юнусов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зохраб Аббасов
Инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Кифаят Мутафаева
Стадион Олимпийского спортивного комплекса, Губа
19:15. "Зиря" - "Карабах"
Судьи: Фарид Гаджиев, Намик Гусейнов, Рахман Имами, Вугар Гасанов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Эмин Алиев
Инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
15 марта
15:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Джамиль Гулиев, Руслан Гулиев
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Рахиль Рамазанов
Инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Городской стадион Евлаха
18:00. "Габала" - "Нефтчи"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рашад Ахмедов
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Теймур Теймуров
Инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Городской стадион Габалы