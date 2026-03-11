11 Марта 2026
Форвард "Сабаха": "Отлично, что отметил юбилей в этой футболке голом"

Чемпионат Азербайджана
11 Марта 2026 17:56
13
Форвард "Сабаха": "Отлично, что отметил юбилей в этой футболке голом"

Нападающий "Сабаха" Джесси Секидика прокомментировал разгромную победу над "Габалой" (7:1) в 23-м туре Высшей лиги Азербайджана.

"Я забил в своем 100-м матче за "Сабах". Это потрясающее чувство. Честно говоря, когда забивал, не знал, какая это по счету игра. Но отметить сотый матч в этой футболке голом - отличное ощущение. В матче с "Габалой" все на поле получали удовольствие от игры", - сказал Секидрика в комментарии sport24.az.

Футболист также отметил атмосферу внутри команды после крупной победы.

"После матча в раздевалке была отличная атмосфера. Посмотрите: и игроки стартового состава, и те, кто вышел со скамейки, - все действуют как единая команда. Сейчас это для нас самое важное", - подчеркнул форвард.

