Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" примет "Шамахы"

Сегодня в футбольном матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги "Сумгайыт" примет "Шамахы"
Как сообщает İdman.Biz,. Встреча пройдет на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 20:30.
Отметим, что перед матчем "Сумгайыт" с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Шамахы", набравший 27 очков, располагается на восьмой позиции.
Премьер-лига Азербайджана
Третий круг, 24-й тур
13 марта
20:30. "Сумгайыт" - "Шамахы"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Акбер Ахмедов.
VAR: Али Алиев.
AVAR: Вюсал Мамедов.
Инспектор судей: Омер Пашаев.
Представитель АФФА: Эмин Джафаров.
Матч пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде.
Отметим, что тур завершится 15 марта.