Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" примет "Шамахы"

Сегодня в футбольном матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги "Сумгайыт" примет "Шамахы"

Как сообщает İdman.Biz,. Встреча пройдет на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 20:30.

Отметим, что перед матчем "Сумгайыт" с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Шамахы", набравший 27 очков, располагается на восьмой позиции.

Премьер-лига Азербайджана

Третий круг, 24-й тур

13 марта

20:30. "Сумгайыт" - "Шамахы"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Акбер Ахмедов.

VAR: Али Алиев.

AVAR: Вюсал Мамедов.

Инспектор судей: Омер Пашаев.

Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

Матч пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что тур завершится 15 марта.