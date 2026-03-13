13 Марта 2026
RU

Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" примет "Шамахы"

Чемпионат Азербайджана
Новости
13 Марта 2026 09:58
8
Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" примет "Шамахы"

Сегодня в футбольном матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги "Сумгайыт" примет "Шамахы"

Как сообщает İdman.Biz,. Встреча пройдет на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 20:30.

Отметим, что перед матчем "Сумгайыт" с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Шамахы", набравший 27 очков, располагается на восьмой позиции.

Премьер-лига Азербайджана
Третий круг, 24-й тур
13 марта

20:30. "Сумгайыт" - "Шамахы"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Акбер Ахмедов.
VAR: Али Алиев.
AVAR: Вюсал Мамедов.
Инспектор судей: Омер Пашаев.
Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

Матч пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что тур завершится 15 марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" сыграет с "Карван-Евлахом"
09:30
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" сыграет с "Карван-Евлахом"

Матч 24-го тура пройдет в Баку
"Араз-Нахчыван" выйдет на матч с четырьмя потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12 Марта 17:44
Чемпионат Азербайджана

"Араз-Нахчыван" выйдет на матч с четырьмя потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Встреча с "Карван-Евлахом" пройдет 13 марта на Liv Bona Dea Arena
Определены судьи на матчи 24-го тура Премьер-лиги Азербайджана
12 Марта 16:24
Чемпионат Азербайджана

Определены судьи на матчи 24-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Центральный матч "Габала" - "Нефтчи" обслужит Эльчин Масиев

Форвард "Сабаха": "Отлично, что отметил юбилей в этой футболке голом"
11 Марта 17:56
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Сабаха": "Отлично, что отметил юбилей в этой футболке голом"

Джесси Секидика прокомментировал разгромную победу над "Габалой"
АФФА наказала тренеров "Карабаха" и "Сабаха"
11 Марта 14:56
Чемпионат Азербайджана

АФФА наказала тренеров "Карабаха" и "Сабаха"

Дисциплинарный комитет вынес решения после матчей Премьер-лиги
Видади Рзаев: "Для "Нефтчи" сезон уже закончен"
11 Марта 13:41
Чемпионат Азербайджана

Видади Рзаев: "Для "Нефтчи" сезон уже закончен"

Ветеран футбола считает, что бакинский клуб лишился шансов на еврокубки

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"