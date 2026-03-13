Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" сыграет с "Карван-Евлахом"

Сегодня в рамках 24-го тура Мисли Премьер-лиги состоится футбольный матч между "Араз-Нахчываном" и "Карван-Евлахом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе Liv Bona Dea Arena и начнется в 18:30.
Главным арбитром матча назначен Камранбей Рагимов. Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Керим Зейналов, резервный судья - Ислам Мамедов. За работу системы VAR будут отвечать Эльвин Байрамов и Ингилаб Мамедов.
Отметим, что перед игрой "Араз-Нахчыван" с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Карван-Евлах", набравший восемь очков, располагается на 11-й позиции.
Премьер-лига Азербайджана
Третий круг, 24-й тур
13 марта
18:30. "Араз-Нахчыван" - "Карван-Евлах"
Судьи: Камранбей Рагимов, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Ислам Мамедов.
VAR: Эльвин Байрамов.
AVAR: Ингилаб Мамедов.
Инспектор судей: Мунис Абдуллаев.
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев.
Отметим, что тур завершится 15 марта.