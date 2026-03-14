"Зиря" примет "Карабах" в 24 туре Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в рамках 24-го тура Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Зиря" и "Карабахом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе спортивного комплекса Зиря и начнется в 19:15. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Фаридом Гаджиевым.
Напомним, что "Зиря" с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Карабах", набравший 49 баллов, располагается на второй позиции.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 24-й тур
14 марта (суббота)
19:15. "Зиря" – "Карабах"
Судьи: Фарид Гаджиев, Намик Гусейнов, Рахман Имами, Вугар Гасанов
VAR: Ниджат Исмайыллы
AVAR: Эмин Алиев
Инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Стадион спортивного комплекса Зиря
Отметим, что тур завершится 15 марта.