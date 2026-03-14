"Зиря" примет "Карабах" в 24 туре Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в рамках 24-го тура Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Зиря" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе спортивного комплекса Зиря и начнется в 19:15. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Фаридом Гаджиевым.

Напомним, что "Зиря" с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Карабах", набравший 49 баллов, располагается на второй позиции.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 24-й тур

14 марта (суббота)

19:15. "Зиря" – "Карабах"

Судьи: Фарид Гаджиев, Намик Гусейнов, Рахман Имами, Вугар Гасанов

VAR: Ниджат Исмайыллы

AVAR: Эмин Алиев

Инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Стадион спортивного комплекса Зиря

Отметим, что тур завершится 15 марта.