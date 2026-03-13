Субашич: "Нефтчи" может подняться в таблице"

Бывший футболист "Нефтчи" Бранимир Субашич прокомментировал нынешнюю ситуацию в стане бакинского клуба.

"Нынешнее положение "нефтяников" не выглядит таким уж плохим. Да, их место в таблице Премьер-лиги Азербайджана пока не очень хорошее, они могли бы быть выше. Но в последнее время команда показывает неплохой футбол, и результаты тоже не самые плохие. Конечно, "Нефтчи" всегда должен быть в верхней части таблицы. Да, они проиграли "Туран Товузу", но команда сыграла не так уж плохо", - сказал он в комментарии sportal.az.

Субашич также оценил шансы клуба в борьбе за еврокубки: "Нефтчи" многое зависит от самой команды. Они еще могут подняться в таблице, для этого нужно побеждать. "Нефтчи" - большой клуб, который каждый сезон должен бороться за чемпионство. Как минимум команда обязана выходить в еврокубки. Мы всегда привыкли видеть "Нефтчи" на этих позициях. Думаю, команда снова туда вернется".