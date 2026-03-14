Ла Лига: гранды экзаменуют на своем поле "Севилью" и "Эльче" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 28-го тура Ла Лиги.
Как передает İdman.Biz, в Ла Лиге два испанских гранда продолжают борьбу за титул, хотя "Барселоне" в последних турах уьдалось оторваться от мадридского "Реала". Впрочем, в текущем сезоне подопечным Арбелоа уже удавалось ликвидировать такое отставание и даже выходить в лидеры.
На третью строчку уже после первого матча тура временно (а может и нет) поднялся "Вильярреал", который накануне сыграл вничью с "Алавесом" 1:1 и набрал 55 баллов. Сразу за ним располагается "Атлетико" с 54 очками.
"Реал" - "Эльче" (14 марта)
"Реал" проведет домашний матч против "Эльче" и постарается не отпустить "Барселону" еще дальше. Команда Альваро Арбелоа идет второй с 63 очками после 27 туров, а "Эльче" находится на 17-м месте с 26 баллами и продолжает борьбу за выживание. С турнирной точки зрения расклад для мадридцев предельно ясен: победа позволит сократить отставание от лидера хотя бы на сутки.
Заметим, что в середине недели "Реал" уверенно обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а теперь должен быстро переключиться на чемпионат перед ответной встречей. В прошлом туре Ла Лиги мадридцы вырвали победу у "Сельты" 2:1 благодаря голам Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде. Полузащитник сборной Уругвая вообще находится в отличной форме и регулярно приносит команде результативные действия.
При этом у "Реала" есть и кадровая проблема. Защитник Ферлан Менди получил мышечную травму и пропустит ближайшие игры, поэтому тренерскому штабу придется искать новые варианты на левом фланге обороны.
"Барселона" - "Севилья" (15 марта)
Один из центральных матчей тура пройдет на "Камп Ноу", где команда Ханси Флика постарается сохранить отрыв от "Реала". "Барселона" подходит к туру лидером с 67 очками, тогда как "Севилья" идет 14-й с 31 баллом и пока больше оглядывается вниз, чем вверх.
У каталонцев непростой календарный фон. Среди недели "Барселона" сыграла 1:1 с "Ньюкаслом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, причем спаслась в самой концовке благодаря пенальти Ламина Ямаля. При этом дома у команды Флика серия побед во всех турнирах, что делает ее фаворитом и в предстоящей игре с "Севильей".
Если говорить о персоналиях, то главный акцент вновь на Ламине Ямале. Молодой вингер остается одним из ключевых игроков атаки каталонцев, а впереди его поддерживают Роберт Левандовски и Рафинья.
Остальные матчи 28-го тура Ла Лиги:
13 марта
"Алавес" - "Вильярреал" 1:1
14 марта
"Жирона" - "Атлетик"
"Атлетико" - "Хетафе"
"Реал Овьедо" - "Валенсия"
15 марта
"Мальорка" - "Эспаньол"
"Бетис" - "Сельта"
"Реал Сосьедад" - "Осасуна"
16 марта
"Райо Вальекано" - "Леванте"
Турнирная таблица Ла Лиги после первого матча 28-го тура:
1. "Барселона" - 67
2. "Реал" - 63
3. "Вильярреал" - 55
4. "Атлетико" - 54
5. "Бетис" - 43
6. "Сельта" - 40
7. "Эспаньол" - 37
8. "Реал Сосьедад" - 35
9. "Хетафе" - 35
10. "Атлетик" - 35
11. "Осасуна" - 34
12. "Валенсия" - 32
13. "Райо Вальекано" - 31
14. "Севилья" - 31
15. "Жирона" - 31
16. "Алавес" - 28
17. "Эльче" - 26
18. "Мальорка" - 25
19. "Леванте" - 22
20. "Реал Овьедо" – 18
Теймур Тушиев
