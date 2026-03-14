Аргентина хочет провести Финалиссиму в два матча

Сборная Аргентины выступила с инициативой изменить формат Финалиссимы против Испании и провести турнир в два матча. Согласно предложению, первая игра может состояться на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, а ответная - на арене "Эстадио Монументаль" в Буэнос-Айресе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports Argentina, точное место проведения Финалиссимы, запланированной на 27 марта, до сих пор не определено. Помимо Мадрида и Буэнос-Айреса, потенциальными площадками для организации встречи рассматриваются стадионы в Лиссабоне и Лондоне.

Изначально предполагалось, что поединок между действующими чемпионами Европы и Южной Америки пройдет в Катаре на стадионе "Лусаил". Однако организаторы отказались от этого варианта из-за опасений, связанных с обеспечением безопасности участников и болельщиков. На данный момент формат турнира предусматривает проведение одного матча на нейтральном поле, как это было в 2022 году на стадионе "Уэмбли".