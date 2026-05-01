Рекордсмену мира в Кении подарили номер, с цифрами, изменившими марафон - ФОТО/ВИДЕО

1 Мая 2026
RU

Рекордсмену мира в Кении подарили номер, с цифрами, изменившими марафон

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2026 14:46
27
Рекордсмену мира в Кении подарили номер, с цифрами, изменившими марафон

Рекордсмен мира в марафоне Себастьян Саве после исторического достижения был принят в Кении на государственном уровне и удостоен специальных наград. Так, Саве получил индивидуальный государственный номерной знак с временем своего мирового рекорда - 1:59:30.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, специальный номерной знак спортсмену вручил президент Кении Уильям Руто во время церемонии в Государственном доме в Найроби. Так в стране решили отметить результат, с которым Саве первым в истории официального марафона преодолел дистанцию быстрее двух часов.

Помимо именного номера для автомобиля, Саве получил денежную премию в размере 62 тыс долларов (105 тыс манатов) и право выбрать себе машину. Награды стали частью государственного приема после его победы на Лондонском марафоне.

Саве выиграл Лондонский марафон с результатом 1:59:30 и побил прежний мировой рекорд, который принадлежал Келвину Киптуму. До этого Элиуд Кипчоге уже выбегал марафон из двух часов, но тот результат был показан в специальных условиях и не имел официального статуса мирового рекорда.

İdman.Biz
Тэги:

