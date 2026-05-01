"Барселона" сыграет с "Реалом" в форме с логотипом Оливии Родриго

"Барселона" проведет ближайший матч против "Реала" в обновленной форме с логотипом американской певицы и актрисы Оливии Родриго.

Как сообщает İdman.Biz, это произойдет в рамках партнерства каталонского клуба с титульным спонсором Spotify. На футболках "сине-гранатовых" вместо стандартного логотипа сервиса будет размещена специальная эмблема исполнительницы, известной по песням Drivers License, Vampire и Good 4 U.

Для "Барселоны" такой ход уже стал традицией в матчах с "Реалом". Ранее клуб выходил на класико в форме с логотипами Drake, Rosalía, The Rolling Stones и Karol G.

Отметим, что матч 35-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится 10 мая.