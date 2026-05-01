На матче в Румынии футболисты толкали машину скорой помощи - ВИДЕО/ФОТО

Скандальный эпизод произошел в матче второго дивизиона Румынии между "Бихор Орадя" и "Волунтари", где футболистам пришлось выталкивать застрявшую на газоне машину скорой помощи.

Как сообщает İdman.Biz, в концовке встречи игрок "Бихор Орадя" Разван Гуние в столкновении нанес тяжелую травму сопернику Александру Гице, после чего на поле выехала скорая помощь.

Однако из-за сильного дождя и переувлажненного газона автомобиль увяз в поле еще по пути к пострадавшему. В итоге игрокам пришлось толкать машину от входа на поле до штрафной площади, чтобы она смогла подъехать к травмированному футболисту.

После того как Гицу погрузили в автомобиль, ситуация не изменилась. Игроки обеих команд и представители технического штаба снова подключились и под звуки сирены вытолкали скорую помощь за пределы поля.