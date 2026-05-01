Доменико Тедеско не сдержал слез во время прощания с "Фенербахче" - ВИДЕО

Бывший главный тренер "Фенербахче" Доменико Тедеско эмоционально попрощался с болельщиками перед отъездом из Стамбула.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, 40-летний специалист покинул Турцию после расставания с клубом. В аэропорту его встретили болельщики "Фенербахче", которые пришли проводить тренера и выразить ему поддержку.

Тедеско тяжело сдерживал эмоции во время прощания. По данным турецкой прессы, тренер также обнял своего водителя перед вылетом, и этот момент вызвал широкий отклик среди фанатов "желто-синих".

В аэропорту специалист коротко поблагодарил болельщиков за поддержку и дал понять, что не забудет отношение, которое почувствовал в Стамбуле. Расставание получилось особенно эмоциональным на фоне того, что Тедеско покинул клуб после поражения от "Галатасарая" со счетом 0:3 в дерби.

Отметим, что Тедеско возглавил "Фенербахче" в сентябре и в январе выиграл с командой Суперкубок Турции. После его увольнения исполняющим обязанности главного тренера стал Зеки Мурат Геле.