АПЛ: битва “МЮ” и “Астон Виллы” за место в тройке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На футбольных полях Туманного Альбиона сегодня стартуют матчи 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) .

Как передает İdman.Biz, общая картина в верхней части таблицы остается предельно напряженной.

"Арсенал" лидирует, "Манчестер Сити" идет вторым, а вот сразу за ними идет плотная борьба: "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" имеют по 51 очку, "Челси" и "Ливерпуль" отстают всего на три балла. На этом фоне 30-й тур может заметно изменить расклад в гонке за места в Лиге чемпионов.

"Челси" - "Ньюкасл" (14 марта)

На "Стэмфорд Бридж" встретятся команды с разным положением в таблице, но с одинаково непростой неделей за спиной. "Челси" Лиама Розениора подходит к туру пятым с 48 очками и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов, тогда как "Ньюкасл" Эдди Хау идет 12-м с 39 баллами. При этом обе команды среди недели были заняты в Лиге чемпионов: лондонцы крупно проиграли "ПСЖ" в Париже со счетом 2:5, а "сороки" дома сыграли 1:1 с "Барселоной", упустив победу в компенсированное время.

У хозяев главный акцент сейчас связан не только с реакцией на болезненное поражение во Франции, но и с формой лидеров атаки. Жоао Педро перед туром остается одной из главных фигур "Челси": в прошлом матче чемпионата против "Астон Виллы" он оформил хет-трик и ассистировал Коулу Палмеру, а в целом является одним из самых результативных игроков команды в нынешнем сезоне. Из кадровых новостей для Розениора важна готовность Джейми Гиттенса, тогда как Эстевао Виллиан к этому матчу еще не успевает восстановиться. Дополнительный аргумент в пользу хозяев - статистика: "Челси" выиграл большинство последних домашних матчей чемпионата против "Ньюкасла".

У "Ньюкасла" тоже есть важные новости по составу. Эдди Хау отмечал, что команда постепенно возвращает игроков после травм, благодаря чему тренерский штаб получил больше вариантов для ротации. В строй вернулись Тино Ливраменто, Жоэлинтон и Свен Ботман, а Энтони Гордон восстановился после болезни. При этом Бруну Гимараес и Льюис Майли на матч в Лондоне по-прежнему недоступны. В такой ситуации многое может зависеть от того, насколько эффективно смогут действовать Сандро Тонали и Гордон в атаке против одного из самых результативных хозяев сезона.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" (15 марта)

На "Олд Траффорд" пройдет, пожалуй, ключевой матч тура с точки зрения борьбы за третье место. И "Манчестер Юнайтед", и "Астон Вилла" подходят к очной встрече с 51 очком, поэтому речь идет о прямом противостоянии соседей по таблице. С учетом того, что позади совсем рядом находятся "Челси" и "Ливерпуль", цена этой игры становится еще выше.

Для команды Майкла Каррика это шанс сразу ответить на поражение в прошлом туре. Манкунианцы уступили "Ньюкаслу" со счетом 1:2, однако на своем поле "Юнайтед" в этом сезоне выступает заметно увереннее. При этом у хозяев сохраняются кадровые проблемы в обороне: Лисандро Мартинес, Маттейс де Лигт и Патрик Доргу продолжают восстановление после травм. В то же время к тренировкам вернулся Мэйсон Маунт, а ключевой фигурой в атаке остается капитан Бруну Фернандеш, который продолжает быть главным созидателем команды.

"Астон Вилла" Унаи Эмери приезжает в Манчестер после успешного еврокубкового выезда. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы бирмингемцы обыграли во Франции "Лилль" со счетом 1:0, а победный мяч забил Олли Уоткинс. Важной новостью для гостей стало возвращение Джона Макгинна, который восстановился после длительного отсутствия и уже появился на поле в еврокубковой игре. При этом Бубакар Камара и Юри Тилеманс остаются вне состава.

Дополнительную интригу создает и матч первого круга, в котором "Астон Вилла" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 благодаря дублю Моргана Роджерса. Теперь манкунианцы постараются взять реванш на своем поле, тогда как для команды Эмери эта встреча может стать ключевой в борьбе за место в тройке.

Остальные матчи 30-го тура АПЛ:

14 марта

"Бернли" - "Борнмут"

"Сандерленд" - "Брайтон"

"Арсенал" - "Эвертон"

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити"

15 марта

"Кристал Пэлас" - "Лидс"

"Ноттингем Форест" - "Фулхэм"

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм"

16 марта

"Брентфорд" - "Вулверхэмптон"

Турнирная таблица АПЛ перед 30-м туром:

1. "Арсенал" - 67

2. "Манчестер Сити" - 60

3. "Манчестер Юнайтед" - 51

4. "Астон Вилла" - 51

5. "Челси" - 48

6. "Ливерпуль" - 48

7. "Брентфорд" - 44

8. "Эвертон" - 43

9. "Борнмут" - 40

10. "Фулхэм" - 40

11. "Сандерленд" - 40

12. "Ньюкасл" - 39

13. "Кристал Пэлас" - 38

14. "Брайтон" - 37

15. "Лидс" - 31

16. "Тоттенхэм" - 29

17. "Ноттингем Форест" - 28

18. "Вест Хэм" - 28

19. "Бернли" - 19

20. "Вулверхэмптон" – 16