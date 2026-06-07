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"Ювентус" договорился с нападающим "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 17:32
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"Ювентус" договорился с нападающим "Атлетико"

"Ювентус" продолжает работу на трансферном рынке и ведет переговоры с мадридским "Атлетико" сразу по двум футболистам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, туринский клуб достиг предварительного соглашения по личным условиям с нападающим испанской команды Александром Серлотом.

По информации источника, переговоры между клубами продолжаются. Кроме возможного перехода норвежского форварда стороны обсуждают ситуацию с Николасом Гонсалесом. Права на аргентинца принадлежат "Ювентусу", однако с сентября прошлого года он выступает за "Атлетико" на правах аренды.

В сезоне-2025/26 Гонсалес провел 24 матча в чемпионате Испании и забил пять мячей. На счету Серлота 13 голов в 35 встречах за мадридский клуб.

Окончательное решение по обоим футболистам может быть принято после завершения переговоров между клубами.

İdman.Biz
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