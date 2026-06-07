Перес лидирует на выборах президента "Реала"

Действующий президент мадридского "Реала" Флорентино Перес находится на первом месте по итогам предварительных результатов выборов главы клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, согласно данным экзитпола, Перес получает 61% голосов. Его соперник, испанский бизнесмен Энрике Рикельме, пока заручился поддержкой 39% проголосовавших.

Отмечается, что эти данные не учитывают голоса, поданные в электронном формате. Окончательный подсчет будет произведен после завершения голосования, которое продлится примерно до 22:00 по бакинскому времени.

Всего право голоса на выборах имеют 75 219 членов клуба.

Ожидается, что нынешняя кампания может установить новый рекорд по явке. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2000 году, когда в выборах президента "Реала" приняли участие 33 116 человек.