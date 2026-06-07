Моуринью составил список желаемых трансферов для "Реала"

Жозе Моуринью, которого СМИ связывают с возможным назначением в мадридский "Реал", уже определился с кандидатами на усиление состава.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, португальский специалист подготовил список футболистов, которых хотел бы видеть в команде в случае своего прихода.

Помимо защитников Ибраима Конате и Дензела Думфриса, интерес к которым ранее связывали с президентом клуба Флорентино Пересом, в шорт-лист вошли еще три игрока. Речь идет о защитнике "Арсенала" Риккардо Калафьори, бывшем полузащитнике "Манчестер Сити" Бернарду Силве и хавбеке "Вест Хэма" Матеуше Фернандеше.

Отмечается, что трансфер Фернандеша рассматривается только в случае ухода из команды Орельена Тчуамени.

Ранее сообщалось, что официальное назначение Моуринью может состояться в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах в мадридском клубе.