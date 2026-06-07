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Тухель остался недоволен игрой Англии несмотря на победу

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 16:02
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Тухель остался недоволен игрой Англии несмотря на победу

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подверг критике игру своей команды после победы над Новой Зеландией в товарищеском матче.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, немецкий специалист признался, что остался не в восторге от действий футболистов в первом тайме встречи, завершившейся победой англичан со счетом 1:0.

"В целом пойдет, но я не в восторге. Второй тайм мне понравился больше, чем первый. Мы играли в большей степени, исходя из своих позиций, поэтому действовали быстрее и более агрессивно без мяча", - заявил Тухель.

По словам наставника, в первой половине матча футболисты слишком часто отходили от своих игровых ролей и чрезмерно импровизировали.

"Это замедлило нашу игру и затруднило контрпрессинг, потому что мы не находились на тех позициях, где хотели бы оказаться, когда начинали атаковать", - отметил главный тренер сборной Англии.

Единственный гол в матче был забит на второй компенсированной минуте первого тайма. Его автором стал капитан команды Харри Кейн.

İdman.Biz
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