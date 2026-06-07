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Экс-тренер "Араз-Нахчывана" может вернуться в Казахстан

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 14:07
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Экс-тренер "Араз-Нахчывана" может вернуться в Казахстан

Украинский специалист Андрей Демченко, ранее возглавлявший азербайджанский "Араз-Нахчыван", может вновь начать работу в чемпионате Казахстана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ASnews.kz, представитель тренера Мамука Ломидзе подтвердил, что ведет переговоры с несколькими клубами.

"Мы вели разговоры с несколькими клубами, но ждем подходящий вариант. Это должен быть хороший проект с целью занимать высшие места и выступать в еврокубках. Никуда не торопимся - ситуация открытая", - заявил Ломидзе.

Напомним, что Демченко недавно покинул пост главного тренера "Араз-Нахчыван", с которым занял шестое место в чемпионате Азербайджана.

Ранее 49-летний украинский специалист работал в казахстанском "Женисе". Под его руководством команда одержала восемь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

İdman.Biz
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