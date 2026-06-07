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Форвард "Челси" может перейти в другой клуб АПЛ

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 13:09
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Форвард "Челси" может перейти в другой клуб АПЛ

Нападающий "Челси" Лиам Делап может сменить клуб уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, интерес к 23-летнему футболисту проявляет "Фулхэм". При этом возможный трансфер будет зависеть от того, кто возглавит лондонский клуб после ухода Марку Силвы.

По итогам сезона-2025/26 "Фулхэм" занял 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 52 очка. "Челси" с таким же количеством очков финишировал строчкой выше.

Делап перешел в "Челси" из "Ипсвича" летом прошлого года за 35 миллионов евро. С тех пор форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Контракт игрока с "Челси" действует до 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.

İdman.Biz
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