"Фенербахче" готовит звездные трансферы

Футбольный клуб "Фенербахче" может серьезно усилить состав в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, одним из главных кандидатов на переход в стамбульский клуб является полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу. По информации источника, за приглашение турецкого хавбека выступает кандидат в президенты "Фенербахче" Хакан Сафи.

Сообщается, что в списке потенциальных новичков также находятся Луис Суарес, Мерих Демирал и Мэйсон Гринвуд. Реализация этих трансферов будет зависеть от итогов президентских выборов в клубе.

Выборы главы "Фенербахче" проходят 6 и 7 июня. На пост президента претендуют Хакан Сафи и Азиз Йылдырым.

Ранее турецкие СМИ также сообщали об интересе стамбульского клуба к нападающему "Барселоны" Роберту Левандовскому, который может покинуть каталонскую команду.