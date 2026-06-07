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"Фенербахче" готовит звездные трансферы

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 13:49
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"Фенербахче" готовит звездные трансферы

Футбольный клуб "Фенербахче" может серьезно усилить состав в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, одним из главных кандидатов на переход в стамбульский клуб является полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу. По информации источника, за приглашение турецкого хавбека выступает кандидат в президенты "Фенербахче" Хакан Сафи.

Сообщается, что в списке потенциальных новичков также находятся Луис Суарес, Мерих Демирал и Мэйсон Гринвуд. Реализация этих трансферов будет зависеть от итогов президентских выборов в клубе.

Выборы главы "Фенербахче" проходят 6 и 7 июня. На пост президента претендуют Хакан Сафи и Азиз Йылдырым.

Ранее турецкие СМИ также сообщали об интересе стамбульского клуба к нападающему "Барселоны" Роберту Левандовскому, который может покинуть каталонскую команду.

İdman.Biz
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