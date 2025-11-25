Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил несогласие с решением судьи Тони Харрингтона удалить защитника "Эвертона" Идрисса Гейе за стычку с партнером по команде Майклом Кином на 13-й минуте очного матча в 12-м туре чемпионата Англии (0:1), сообщает İdman.Biz со ссылкой на Manchester Evening News.

"Ссориться — это не плохо. Это еще не значит, что они друг друга не уважают. Я не согласен с этим удалением, ссоры с товарищами по команде возможны. Надеюсь, что мои игроки, когда теряют мяч, дерутся друг с другом. Их нельзя удалять за это с поля, но они показывают во многих встречах, что способны сделать это", — заявил Аморим.

İdman.Biz