26 Ноября 2025
Пол Скоулз раскритиковал главного тренера "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
25 Ноября 2025 20:43
44
Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота на фоне текущих результатов команды.

В прошлом сезоне "красные" досрочно стали чемпионами Англии, сам специалист и ряд игроков тогда отметили это событие, не дожидаясь окончания розыгрыша чемпионата, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tribal Football.

"Думаю, это все началось еще в конце прошлого сезона. Когда они стали чемпионами, началась их неудачная серия. Они тогда еще полетели на Ибицу. Арне Слот стоял за диджейским пультом, да еще и на Ибице! Думаю праздновать подобным образом до окончания сезона — это неуважительно и очень некрасиво", — заявил Скоулз.

İdman.Biz

