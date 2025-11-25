26 Ноября 2025
RU

СМИ: Руководство "Реала" сохраняет полное доверие к Хаби Алонсо

Мировой футбол
Новости
25 Ноября 2025 19:54
44
СМИ: Руководство "Реала" сохраняет полное доверие к Хаби Алонсо

Руководство футбольного клуба "Реал" Мадрид продолжает выражать полное доверие главному тренеру Хаби Алонсо. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанское издание Marca. В стане мадридского клуба его по-прежнему рассматривают как ключевую фигуру текущего спортивного проекта. Такая позиция сохраняется, несмотря на последние результаты команды.

Как сообщает источник, Хаби Алонсо воспринимается клубным руководством как идеальный наставник для коллектива. В "Реале" поддерживают все решения, принимаемые испанским специалистом. Это касается, в частности, тактических экспериментов и решений по заменам игроков, включая Винисиуса Жуниора. Авторитет Алонсо внутри команды считается выше авторитета любого футболиста. Он позиционируется как лидер, способный уверенно вести проект вперед.

Клубное руководство также выражает спокойствие относительно сложившейся нестабильной обстановки. Потеря очков в недавних встречах не вызывает беспокойства, так как в "Реале" это явление расценивают как нормальное для длительного и соревновательного сезона.

На текущий момент после завершения 13 туров национального чемпионата "Реал" Мадрид занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Барселону" на одно очко. В розыгрыше Лиги чемпионов мадридцы располагаются на седьмой строчке в таблице общего этапа, набрав девять очков после четырёх проведённых матчей.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО
15:15
Футбол

51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО

Церемония прошла в Москве, пара вступила в брак спустя год после начала отношений
Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО
15:00
Футбол

Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО

Жест команды после матча с "Буде-Глимт" стал выражением благодарности преданным фанатам
ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией
14:46
Футбол

ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией

Остаток дисквалификации португальского форварда отложен на год
"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов
14:18
Футбол

"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов

Лондонцы победили каталонцев со счетом 3:0
Итальянские СМИ восхищены голкипером “Карабаха”: “Он стоял в воротах, как засов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:01
Футбол

Итальянские СМИ восхищены голкипером “Карабаха”: “Он стоял в воротах, как засов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Голкипер агдамского клуба получил немало лестных слов после матча с “Наполи”

Конфликт в "Галатасарае": Гюнай Гювенч вступил в спор с главным тренером - ВИДЕО
12:17
Футбол

Конфликт в "Галатасарае": Гюнай Гювенч вступил в спор с главным тренером - ВИДЕО

Запасной вратарь отказался садиться в автобус после матча Лиги чемпионов
Жозе Моуринью унизил следующего соперника "Карабаха"
11:22
Футбол

Жозе Моуринью унизил следующего соперника "Карабаха"

Главный тренер "Бенфики" высказался о победе над "Аяксом"

Самое читаемое

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"