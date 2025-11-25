25 Ноября 2025
RU

Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбол
Новости
25 Ноября 2025 17:37
28
Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чем ближе начало матча группового этапа Лиги Чемпионов "Наполи"- "Карабах", тем больше самых разнообразных прогнозов по этому поводу от самых разных людей - как специалистов футбола, так и обычных футбольных болельщиков.

Данный матч не оставил равнодушной даже народную артистку Азербайджана Бриллиант Дадашеву, которая поделилась с İdman.Biz своим прогнозом на игру.

"Карабах" четырьмя предыдущими играми доказал, что ему не страшен никакой, даже самый сильный соперник. Ничья 2:2 с "Челси" в последнем матче Лиги чемпионов – яркое тому свидетельство. Уверена, что "Наполи" как минимум, не слабее "Челси". Тем не менее, думаю, что и c итальянцами "Карабах" будет бороться на равных и не проиграет. Тем более, что наши футболисты удачно играют в гостях. Что-то мне подсказывает что и счет поединка будет такой же – 2:2", - заявила Бриллиант Дадашева.

Напомним, что матч "Наполи" - "Карабах" на стадионе "Диего Армандо Марадона" начнется сегодня в 23:59 по бакинскому времени.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО
19:38
Футбол

Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО

Всему виной - неблагоприятные погодные условия

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником
19:04
Мировой футбол

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником

Рулевой "МЮ" надеется, что его игроки дерутся друг с другом, когда теряют мяч
В Италии ограбили дом Джейми Варди
18:48
Мировой футбол

В Италии ограбили дом Джейми Варди

В ограблении принимали участие как минимум три человека
"Сабах" получил предупреждение от АФФА
18:32
Футбол

"Сабах" получил предупреждение от АФФА

Футболист "Сумгайыта" получил дисквалификацию на один матч
"Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" оштрафованы после матча XII тура Премьер-лиги
18:04
Футбол

"Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" оштрафованы после матча XII тура Премьер-лиги

Нахчыванский клуб заплатит 2500 манатов, а Товуз Туран - 5700 манатов

ЧЕ-2026: сборная Азербайджана U-19 проиграла словенской команде - ОБНОВЛЕНО
17:41
Футбол

ЧЕ-2026: сборная Азербайджана U-19 проиграла словенской команде - ОБНОВЛЕНО

Девушки уступили 0:2 в Струмице

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается