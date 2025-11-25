Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чем ближе начало матча группового этапа Лиги Чемпионов "Наполи"- "Карабах", тем больше самых разнообразных прогнозов по этому поводу от самых разных людей - как специалистов футбола, так и обычных футбольных болельщиков.

Данный матч не оставил равнодушной даже народную артистку Азербайджана Бриллиант Дадашеву, которая поделилась с İdman.Biz своим прогнозом на игру.

"Карабах" четырьмя предыдущими играми доказал, что ему не страшен никакой, даже самый сильный соперник. Ничья 2:2 с "Челси" в последнем матче Лиги чемпионов – яркое тому свидетельство. Уверена, что "Наполи" как минимум, не слабее "Челси". Тем не менее, думаю, что и c итальянцами "Карабах" будет бороться на равных и не проиграет. Тем более, что наши футболисты удачно играют в гостях. Что-то мне подсказывает что и счет поединка будет такой же – 2:2", - заявила Бриллиант Дадашева.

Напомним, что матч "Наполи" - "Карабах" на стадионе "Диего Армандо Марадона" начнется сегодня в 23:59 по бакинскому времени.

