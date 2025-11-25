Адиль Шукюров: "Карабах" способен удивить "Наполи" в Лиге чемпионов

"Антонио Конте назвал "Карабах" одной из команд-сюрпризов Лиги чемпионов. Конечно, "Наполи" занимает третье место в Серии А, но, на мой взгляд, современный футбол развивается на основе неожиданных результатов. Это можно наблюдать как на уровне национальных сборных, так и клубов", - заявил бывший футболист сборной Азербайджана Адиль Шукюров, комментируя матч V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Наполи" и "Карабахом", который состоится сегодня в Италии.

По его мнению, азербайджанский чемпион также покажет высокий уровень игры против "Наполи": "Я верю в это. Коллектив из Агдама показал, что может удивить в нынешнем формате Лиги чемпионов, набрав семь очков в четырех турах. Мы видели, как наша команда уверенно, оригинально и спокойно играла против таких гигантов, как "Бенфика" и "Челси" в групповом этапе", - сказал он в интервью AZERTAC.

Эксперт отметил, что выбор даты матча не случаен: "Сегодняшний день - день памяти аргентинской легенды "Наполи" Диего Марадоны. Стадион носит его имя".

Напомним, что встреча на стадионе "Диего Армандо Марадона" начнется сегодня в 23:59 по бакинскому времени.

