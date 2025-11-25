Самир Алиев: "Результаты "Карабаха" вовсе не случайны"

"Победы "Карабаха" в Лиге чемпионов над "Бенфикой" и "Копенгагеном", а также ничья с "Челси" заставляют следующих соперников азербайджанского представителя относиться к нему гораздо серьезнее", - заявил бывший главный тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу U-21 Самир Алиев.

46-летний специалист поделился ожиданиями от матча "Наполи" – "Карабах" в V туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА:

"Качественная игра "Карабаха" в Лиге чемпионов и набранные семь очков показывают, что результаты агдамского коллектива вовсе не случайны. "Карабах" способен завоевать очко или очки как дома, так и в гостях. В этом плане выездная игра с "Наполи" будет интересной. "Наполи" сыграет на своем поле при поддержке своих болельщиков. Будем надеяться, что наш представитель покажет качественный футбол и как минимум не проиграет", - сказал он в интервью sport24.az.

Отметим, что сегодняшняя встреча "Наполи" – "Карабах" на стадионе "Стадио Диего Армандо Марадона" начнется в 23:59 по бакинскому времени.

