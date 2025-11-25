Стало известно, когда и где состоится свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес планируют сыграть свадьбу летом 2026 года на Мадейре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Jornal da Madeira, церемония пройдет в соборе Фуншала - родного города Роналду, после чего торжество продолжится в одном из роскошных отелей острова.

Капитан сборной Португалии женится после завершения чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля.

11 августа Джорджина опубликовала в соцсетях фото с помолвочным кольцом.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сделал ей предложение спустя почти десять лет отношений.

İdman.Biz