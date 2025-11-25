Игроки "Реала" недовольны работой Хаби Алонсо

Футболисты мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Джуд Беллингем недовольны работой главного тренера команды Хаби Алонсо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena SER, Винисиус отказывается продлевать контракт с мадридским клубом, пока команду тренирует Алонсо.

Игрок считает, что тренер относится к нему несправедливо. Вальверде желает играть в линии полузащиты, однако Алонсо не видит в нем центрального полузащитника и предпочитает ставить футболиста на позицию правого защитника. Беллингем не нашел своего места в системе Алонсо, и, хотя он демонстрирует проблески своего мастерства, не верит, что тренер выжимает максимум из его возможностей.

Отметим, что мадридский "Реал" не может победить в чемпионате Испании два тура подряд. Команда сыграла вничью с "Райо Вальекано" (0:0) и "Эльче" (2:2).

İdman.Biz