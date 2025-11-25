Матч "Наполи" - "Карабах" будет перенесен? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА ДЛЯ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Сообщения в итальянской прессе о возможной отмене сегодняшнего матча Лиги чемпионов УЕФА между "Наполи" и "Карабахом" вызвали ажиотаж.

Сообщается, что неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в Неаполе, могут повлиять на ход игры.

Как сообщили İdman.Biz в "Карабахе", на данный момент перенос матча не планируется:

"Матч состоится согласно расписанию".

Напомним, что встреча начнется сегодня ночью в 23:59 по бакинскому времени на стадионе "Диего Армандо Марадона".