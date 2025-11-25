25 Ноября 2025
Бывшему главному тренеру сборной Дании диагностировали рак мозга

25 Ноября 2025 13:25
Бывшему главному тренеру сборной Дании по футболу норвежцу Оге Харейде диагностировали рак мозга.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NRK, Харейде прошел шестинедельный курс лучевой терапии.

Сейчас он проходит курс химиотерапии, принимая лекарства.

В качестве футболиста он выступал за норвежские "Хедд" и "Мольде", а также за английские "Норвич Сити" и "Манчестер Сити". Тренерскую карьеру норвежец начал в 1985 году в "Мольде", который под его руководством выиграл Кубок страны (1994). Позднее работал в шведских "Хельсингборге" и "Мальме", норвежских "Русенборге" и "Викинге", а также в датском "Брондбю". В разные годы возглавлял сборные Норвегии, Дании и Исландии, которая стала последним местом его работы. Тренерскую карьеру завершил в 2024 году.

