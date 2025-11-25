Футболисты "Атлетика" сыграли в снежки в аэропорту Праги - ВИДЕО

Футболисты испанского "Атлетика" отправились в Чехию на очередной матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу, и сразу после приземления между игроками произошел забавный случай.

Как сообщает İdman.Biz, после посадки в Праге футболисты, первыми покинувшие самолет, закидали снежками остальных членов команды.

На кадрах с поездки видно, что несмотря на холодную погоду, игроки находятся в приподнятом настроении.

Матч с "Славией" (Прага) имеет большое значение для турнирной таблицы обеих команд, и "Атлетик" постарается добиться положительного результата в гостях.

İdman.Biz