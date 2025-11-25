Представитель АФФА принял участие в заседании Юридического комитета УЕФА

Руководитель Юридического отдела Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и член Юридического комитета УЕФА Гюнай Заманлы приняла участие в очередном заседании этого комитета организации, которое прошло в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, на заседании были рассмотрены предлагаемые изменения в соответствующие нормативно-правовые акты УЕФА, обсуждены последние решения Европейского суда по правам человека и ход текущих юридических процессов.

Кроме того, в повестку дня вошли обновления по делам, рассматриваемым в Спортивном арбитражном суде (CAS), выполнение плана действий, утвержденного на предыдущем заседании Юридического комитета, а также другие организационные вопросы.

В ходе заседания состоялись обширные обсуждения изменений в юридической среде европейского футбола, перспектив их применения и текущих тенденций.

İdman.Biz