Несостоявшееся возвращение Месси в "Барселону": раскрыты подробности

Раскрыта полная картина несостоявшегося возвращения Лионеля Месси в "Барселону" летом 2023 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Давида Бернабеу, сделка была практически готова: Ла Лига предварительно согласовала операцию, Хави утвердил спортивный проект, а клуб уже подготовил контракт для аргентинца.

Месси сообщил Хави, что хочет вернуться на "Камп Ноу" и готов принять новую роль в составе.

Но спустя несколько дней все резко поменялось. Как отмечает Sport TV, после встречи Хорхе Месси с руководством стало ясно, что Ла Лига не может дать окончательное разрешение на регистрацию контракта - финансовая ситуация клуба не позволяла провести операцию до конца.

В итоге "Барселона" была вынуждена приостановить процесс, а неопределенность вокруг будущего подтолкнула Месси к переходу в "Интер Майами".

İdman.Biz