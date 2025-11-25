25 Ноября 2025
Рафаэль Надаль дал важный совет Ламину Ямалю

Рафаэль Надаль дал важный совет Ламину Ямалю

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в прошлом году, поделился важным посланием для 18-летнего таланта "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля.

Как сообщает İdman.Biz, в беседе с программой Movistar+ "Universo Valdano" он рассказал, какой совет дал бы юному футболисту, который стремительно превратился в одну из главных звезд мирового футбола.

"Ему важно быть рядом с людьми, которые искренне хотят ему помочь, и обладать достаточной мудростью, чтобы слышать то, что успешным спортсменам зачастую бывает неприятно слушать", - приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

По словам экс-теннисиста, рядом с Ямалем должны быть те, кто желает ему добра и способен говорить правду, даже если она не всегда приятна.

Надаль также подчеркнул, что одному из самых обсуждаемых молодых игроков планеты важно "оставаться приземленным и не отрываться от реальности", несмотря на растущую популярность и давление со стороны медиа.

