24 Ноября 2025
RU

Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса-2025

Теннис
Новости
23 Ноября 2025 23:44
35
Мужская сборная Италии по теннису одержала победу на Кубке Дэвиса — 2025. В финальном матче итальянцы обыграли Испанию со счетом 2-0. Победное очко принес 22-я ракетка мира Флавио Коболли во встрече с Хауме Мунаром (36-й номер рейтинга) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Как сообщает İdman.Biz, матч продолжался 2 часа 57 минут. За это время Коболли выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 13. На счету Мунара девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трех.

В первом матче финального противостояния Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:4). Итальянцы выиграли Кубок Дэвиса в третий раз подряд. В 2025-м за сборную не играл четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема" Янник Синнер.

İdman.Biz

