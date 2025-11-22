24 Ноября 2025
RU

Определились финалисты Кубка Дэвиса-2025

Теннис
Новости
22 Ноября 2025 22:20
52
Определились финалисты Кубка Дэвиса-2025

Завершились полуфинальные матчи командного турнира Кубок Дэвиса-2025. По их итогам определились финалисты соревнований, сообщает İdman.Biz.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/2 финала. Результаты:

Италия - Бельгия: 2-0;
Испания - Германия: 2-1.

Таким образом, трофей Кубка Дэвиса 2025 года разыграют теннисисты сборных Италии и Испании. Стоит отметить, что за эти команды не играют лидеры стран - шестикратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырехкратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд - в 2023 и 2024 годах.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Итальянский и немецкий теннисисты отправились в отпуск на Мальдивы - ФОТО
12:07
Теннис

Итальянский и немецкий теннисисты отправились в отпуск на Мальдивы - ФОТО

Синнер и Зверев замечены вместе после успешного сезона в мировом теннисе
Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса
04:20
Теннис

Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса

Алькарас не играл за сборную Испании в финальной части Кубка Дэвиса из-за травмы
Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса-2025
23 Ноября 23:44
Теннис

Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса-2025

Третья победа подряд
Федерер раскрыл, планирует ли в будущем начать тренерскую деятельность
21 Ноября 01:16
Теннис

Федерер раскрыл, планирует ли в будущем начать тренерскую деятельность

Роджер - 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема"
Сборная Испании впервые с 2019 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
20 Ноября 23:04
Теннис

Сборная Испании впервые с 2019 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Шесть лет назад Испания не только вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, но и впоследствии завоевала титул
Алькарас, Димитров и Рууд вновь номинированы на награду Стефана Эдберга за честную игру
20 Ноября 20:46
Теннис

Алькарас, Димитров и Рууд вновь номинированы на награду Стефана Эдберга за честную игру

Стоит отметить, что Димитров, Алькарас и Рууд уже получали данную награду (в 2024-м, 2023-м и 2022-м году соответственно)

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место