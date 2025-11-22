Определились финалисты Кубка Дэвиса-2025

Завершились полуфинальные матчи командного турнира Кубок Дэвиса-2025. По их итогам определились финалисты соревнований, сообщает İdman.Biz.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/2 финала. Результаты:

Италия - Бельгия: 2-0;

Испания - Германия: 2-1.

Таким образом, трофей Кубка Дэвиса 2025 года разыграют теннисисты сборных Италии и Испании. Стоит отметить, что за эти команды не играют лидеры стран - шестикратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырехкратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Сборная Италии является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. Итальянцы выигрывали титул два раза подряд - в 2023 и 2024 годах.

İdman.Biz