Шестикратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса, а также поддержал сборную Испании. Как сообщает İdman.Biz, в финале соревнований итальянцы победили испанцев с общим счетом 2-0.

"Поздравляю Италию с очередной победой на Кубке Дэвиса! Очень горжусь нашими! Вы молодцы!" — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас не играл за сборную Испании в финальной части Кубка Дэвиса из-за травмы.

Италия стала первой страной, выигравшей Кубок Дэвиса три года подряд (2023–2025) с тех пор, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год. В состав сборной Италии вошли Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Лоренцо Сонего, Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

