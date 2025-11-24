24 Ноября 2025
RU

Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса

Теннис
Новости
24 Ноября 2025 04:20
23
Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса

Шестикратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса, а также поддержал сборную Испании. Как сообщает İdman.Biz, в финале соревнований итальянцы победили испанцев с общим счетом 2-0.

"Поздравляю Италию с очередной победой на Кубке Дэвиса! Очень горжусь нашими! Вы молодцы!" — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас не играл за сборную Испании в финальной части Кубка Дэвиса из-за травмы.

Италия стала первой страной, выигравшей Кубок Дэвиса три года подряд (2023–2025) с тех пор, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год. В состав сборной Италии вошли Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Лоренцо Сонего, Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Итальянский и немецкий теннисисты отправились в отпуск на Мальдивы - ФОТО
12:07
Теннис

Итальянский и немецкий теннисисты отправились в отпуск на Мальдивы - ФОТО

Синнер и Зверев замечены вместе после успешного сезона в мировом теннисе
Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса-2025
23 Ноября 23:44
Теннис

Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса-2025

Третья победа подряд
Определились финалисты Кубка Дэвиса-2025
22 Ноября 22:20
Теннис

Определились финалисты Кубка Дэвиса-2025

В прошлом году титул брали итальянцы

Федерер раскрыл, планирует ли в будущем начать тренерскую деятельность
21 Ноября 01:16
Теннис

Федерер раскрыл, планирует ли в будущем начать тренерскую деятельность

Роджер - 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема"
Сборная Испании впервые с 2019 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
20 Ноября 23:04
Теннис

Сборная Испании впервые с 2019 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Шесть лет назад Испания не только вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, но и впоследствии завоевала титул
Алькарас, Димитров и Рууд вновь номинированы на награду Стефана Эдберга за честную игру
20 Ноября 20:46
Теннис

Алькарас, Димитров и Рууд вновь номинированы на награду Стефана Эдберга за честную игру

Стоит отметить, что Димитров, Алькарас и Рууд уже получали данную награду (в 2024-м, 2023-м и 2022-м году соответственно)

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место