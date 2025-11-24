24 Ноября 2025
RU

Итальянский и немецкий теннисисты отправились в отпуск на Мальдивы - ФОТО

24 Ноября 2025 12:07
Четырехкратный победитель турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и трехкратный финалист мэйджоров, третья ракетка мира немец Александр Зверев встретились в самолете по пути на отдых. Спортсмены проведут отпуск на Мальдивах.

"Похоже, у всех сезон Мальдив?" - написал Зверев, опубликовавший фотографию.

В 2025 году Синнер выиграл два Турнира Большого шлема (ТБШ) - Australian Open и Уимблдон, а также победил на "Мастерсе" в Париже (Франция) и на Итоговом турнире ATP - 2025. Всего за сезон он завоевал шесть титулов. Зверев в прошедшем сезоне взял один титул - грунтовый "пятисотник" в Мюнхене (Германия).

İdman.Biz

