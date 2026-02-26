Михаил Тимофеев: “Семь теннисистов будут бороться за олимпийскую лицензию” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

2025 год стал продуктивным для азербайджанского настольного тенниса. Об этом в беседе с İdman.Biz сказал главный тренер мужской сборной Азербайджана по настольному теннису Михаил Тимофеев. "Наша женская команда и смешанная пара стали бронзовыми призерами Исламских играх. Кроме того, было очень много участий в международных турнирах".

Он отметил, что хоть и национальная команда совсем молодая, азербайджанские спортсмены уже добились значительных успехов. Особенно Тимофеев выделил Адиля Ахмедзаде и Рустама Гаджили, а 15-летнего теннисиста Онура Гулузаде назвал лидером мужской сборной.

"Онур Гулузаде становился призером международных соревнований в Катаре и Турции. Мы недавно вернулись из Туниса – там он занял первое место в парном турнире и второе – в индивидуальном".

По словам Тимофеева, в Азербайджане активно развивается и молодое поколение спортсменов:

"Сейчас они готовятся к участию в открытых рейтинговых международных турнирах в Германии и Чехии".

Роль Китая в развитии азербайджанских теннисистов

Тренер подчеркнул, что команда регулярно отправляется в Китай для тренировок с лучшими спортсменами мира:

"В прошлом году мы были в Китае пять раз. Это ведущая страна в настольном теннисе, можно сказать, это их национальный вид спорта. Такие сборы очень помогают развитию настольного тенниса и в нашей стране".

Тимофеев добавил, что в Китае азербайджанские спортсмены на равных борются с местными теннисистами:

"Онур Гулузаде им ничем не уступает. Он попадает в международную команду юных талантливых атлетов до 15 лет. В прошлом году его пригласили поучаствовать в тренировочном лагере в Швеции. Это в большей степени было организовано за счет Международной федерации".

Главный тренер сборной также затронул тему популярности и развития настольного тенниса в Азербайджане.

"У нас открываются спортивные залы, клубы настольного тенниса. Наша федерация активно этим занимается. Тем, кто нуждается в теннисных столах и оборудовании – будь то школы или институты – федерация всегда помогает.

Когда-то за счет натурализованных спортсменов из Китая, которые добивались больших успехов, интерес к нашему виду спорта в Азербайджане вырос, в том числе со стороны тренеров. Ведь раньше у страны не было таких сильных спортсменов, не считая советского периода. А сейчас у нас уже есть местные теннисисты высокого уровня".

По его словам, важную роль в популяризации спорта играют социальные сети, и интерес к настольному теннису постепенно увеличивается. Однако отмечает, что этому виду спорта в Азербайджане есть куда расти: "Хотелось бы, чтобы еще больше людей занимались настольным теннисом. Кроме того, нам не хватает клубного чемпионата".

Тимофеев призывает людей всех возрастов попробовать себя в этом направлении, отмечая, что "ограничений нет".

"Но, конечно, если заниматься профессионально, желательно начинать в раннем возрасте – с шести лет. Можно даже раньше, если родители бывшие спортсмены и могут подготовить ребенка дома", – добавил он.

Планы сборной

Тимофеев рассказал, что в настоящее время сборная готовится к юношескому чемпионату Европы, который состоится в июле в Чехии, а также нацелена на участие в юношеском чемпионате мира. Для этого спортсменам необходимо повышать свой рейтинг. По словам специалиста, у федерации также есть программа подготовки спортсменов для завоевания лицензий на Олимпийские игры:

"Мы надеемся и готовимся. У нас есть семь спортсменов – три парня и четыре девушки, с которыми мы активно работаем. Надеемся, что кто-то из них сможет завоевать лицензию. Главное в этом процессе – чаще участвовать в международных турнирах, повышать рейтинг и тренироваться с соперниками значительно более высокого уровня".