25 Февраля 2026
45-летняя Винус Уильямс в двух сетах проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Остине

Теннис
Новости
25 Февраля 2026 05:40
17
Семикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Остине (США) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович (74-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 1:6, сообщает İdman.Biz.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Уильямс выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томлянович пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге турнира в Остине Айла Томлянович сыграет с американкой Ивой Йович. Винус Уильямс выступит в парном разряде в дуэте с Питон Стирнс.

İdman.Biz
