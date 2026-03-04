4 Марта 2026
ATP отменила два "челленджера" в ОАЭ и предложила игрокам самим оплатить билеты из Омана - ФОТО

4 Марта 2026 07:14
Белорусский теннисист Илья Ивашко сообщил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) прислала ему уведомление об отмене обоих турниров в Фуджейре. Игрокам предложили покинуть страну на чартерном рейсе за € 5 тыс. с человека, передает İdman.Biz.

"Оба челленджер‑турнира здесь (Fujairah 1, Fujairah 2) официально отменены. ATP рассматривает возможность чартерного рейса на четверг, 5 марта, из Маската: вылет в 15:00, направление — Милан с промежуточной остановкой в Египте. Стоимость — 5 000 евро с человека. Спасибо всем за терпение и понимание. Удачных и безопасных путешествий!" — говорится в письме, опубликованном теннисистом в соцсетях.

Ранее матчи на "челленджере" в Фуджейре были остановлены после сообщений о взрывах в районе города. Взрыв произошел примерно в 13 километрах от места проведения турнира.

