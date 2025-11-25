Лига чемпионов УЕФА: сегодня стартует V тур

Сегодня стартуют матчи V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день тура состоятся девять встреч.
Ниже представляем список всех матчей V тура, которые пройдут сегодня:
Лига чемпионов УЕФА
V тур
25 ноября
21:45 – "Галатасарай" - "Роял Юнион"
21:45 – "Аякс" - "Бенфика"
23:59 – "Наполи" - "Карабах"
23:59 – "Буде-Глимт" - "Ювентус"
23:59 – "Челси" - "Барселона"
23:59 – "Боруссия Дортмунд" - "Вильярреал"
23:59 – "Манчестер Сити" - "Байер Леверкузен"
23:59 – "Марсель" - "Ньюкасл Юнайтед"
23:59 – "Славия Прага" - "Атлетик Бильбао"
Отметим, что игры тура завершатся завтра.