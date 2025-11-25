Хаби Алонсо может покинуть "Реал" и возглавить "Ливерпуль"

Положение Хаби Алонсо в "Реале" становится все более шатким - в команде, по слухам, нарастает недовольство отдельных игроков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykaila new, Алонсо готов занять место главного тренера "Ливерпуля", если клуб обратится к нему.

Генеральный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс давно высоко оценивает Алонсо и рассматривал его как одного из главных кандидатов на замену Юргена Клоппа после объявления о его уходе. Однако тогда Алонсо предпочел предложение "Реала" и отклонил вариант с возвращением на "Энфилд".

У Арне Слота теперь есть время до января, чтобы исправить неудачные результаты команды. Если ситуация не изменится, не исключено, что Алонсо все-таки окажется в Премьер-лиге - уже в роли главного тренера.

Также сообщается, в случае ухода Алонсо руководство "Реала" может временно вернуть Зинедина Зидана к руководству командой.

Напомним, накануне The Athletic сообщил, что Винисиус отказывается продлевать контракт с "Реалом" из-за конфликта с Алонсо. Ранее испанские СМИ писали, что отношения между тренером и игроками "Реала" оставляют желать лучшего - футболисты не принимают некоторые тактические решения Хаби.

В трех последних матчах "Реал" не одержал ни одной победы.

İdman.Biz