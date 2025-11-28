Ханси Флик может покинуть "Барселону"

В "Барселоне" растет неопределенность относительно будущего главного тренера Ханси Флика.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, вероятность ухода немецкого тренера после сезона выше, чем продолжения сотрудничества.

Флик испытывает сильное давление из-за нестабильных результатов команды и считает часть критики несправедливой.

Ситуацию усугубляют напряженные отношения с рядом игроков, в частности, с Ламином Ямалем и Робертом Левандовским.

Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деко уже рассматривают возможные варианты замены. Главный фаворит - Луис Энрике, однако "ПСЖ" не планирует его отпускать. Второй кандидат - Сеск Фабрегас, который впечатляет работой с "Комо" и все больше привлекает внимание каталонцев.

